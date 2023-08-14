Курс долара в росії перевищив 100 рублів. Такого не було з березня 2022 року
- Автор:
- Ліза Бровко
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Курс долара на торгах Московської біржі перевищив 100 рублів уперше з 23 березня 2022 року. Євро зараз у росії коштує близько 110 рублів.
Про це пише російський Інтерфакс.
Тамтешні експерти кажуть, що рубль слабшає, бо на внутрішній ринок надходить недостатньо валюти через скорочення експортної виручки. Водночас імпортери й великий бізнес створюють попит на долари.
Історичного максимуму долар у рф досяг 10 березня 2022 року, коли курс був на рівні 121,5 рубля.
- У квітні 2023 року курс рубля впав до мінімуму за рік, попри зростання цін на нафту. Причинами були нестача валюти, вихід західного бізнесу з росії, зменшення прибутків від експорту та закінчення податкового періоду.