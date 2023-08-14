У Міноборони заявили про успіхи в селі Урожайне на Донеччині
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Бійці Сил оборони України мають певний успіх в Урожайному (Донецька область) на півдні. Захисники ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу у Military Media Center.
«Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи», — сказала заступниця міністра.
У селі Урожайне розташовувався укріпрайон російських військ на березі річки Мокрі Яли. Сили оборони пішли штурмом на район 8 серпня, а вже 12 і 13 серпня зʼявилися повідомлення, що російська армія почала відступати.
Окрім того, Маляр повідомила, що українські бійці мали певні успіхи південніше та південно-східніше Старомайорського. Там вони закріплюються на певних ділянках.
- 27 липня 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення села Старомайорське на Донеччині. Село звільнили 35 окрема бригада морської піхоти і добровольчий батальйон «Арей».