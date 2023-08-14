У Міноборони заявили про успіхи в селі Урожайне на Донеччині

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Бійці Сил оборони України мають певний успіх в Урожайному (Донецька область) на півдні. Захисники ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу у Military Media Center.

«Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи», — сказала заступниця міністра.

У селі Урожайне розташовувався укріпрайон російських військ на березі річки Мокрі Яли. Сили оборони пішли штурмом на район 8 серпня, а вже 12 і 13 серпня зʼявилися повідомлення, що російська армія почала відступати.

Окрім того, Маляр повідомила, що українські бійці мали певні успіхи південніше та південно-східніше Старомайорського. Там вони закріплюються на певних ділянках.