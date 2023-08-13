Наслідки вибуху на заводі під Москвою: понад 80 поранених, одна загибла і вісім зниклих безвісти
- Автор:
- Ліза Бровко
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Рятувальники завершили пошукові роботи на Загорському оптико-механічному заводі в підмосковному місті Сергіїв Посад, де 9 серпня стався потужний вибух.
Про це пишуть російські медіа з посиланням на дані місцевої влади.
Вісьмох людей так і не знайшли. За родинами зниклих безвісти закріпили заступників голови адміністрації міста. Одна жінка загинула, ще 84 людини дістали поранення. Пошкоджені будинки, квартири і 184 авто.
За інформацією російських медіа, серед завалів також знайшли 172 фрагменти тіл та 12 кісткових решток.
Імовірно, завод атакували дрони.
- Підприємство брало участь у розробці бомбардувальників нового покоління. На сайті заводу зазначено, що підприємство є «провідним розробником і виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоровʼя».