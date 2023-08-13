На Гаваях лісові пожежі забрали щонайменше 89 життів. Сотні людей зникли безвісти
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Кількість загиблих від лісових пожеж на острові Мауї на американських Гаваях сягнула 89. Поліцейські попередили, що жертв стане більше, адже розшукові собаки дослідили лише 3% території пошуку.
Про це пише Reuters.
Сотні людей все ще вважають зниклими безвісти, скільки саме — невідомо.
За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, відновлення міста Лахайна коштуватиме $5,5 мільярда. Там пошкоджено або зруйновано понад 2 200 будівель, згоріло понад 850 гектарів землі.
Цьогорічні лісові пожежі вже стали найбільшим за кількістю жертв стихійним лихом на Гаваях.
- Лісові пожежі на гавайському острові Мауї почалися 10 серпня. Вогонь швидко охопив більшу частину острова і перекинувся на історичне місто Лахайна, яке було туристичним центром із населенням 12 тисяч людей. За словами губернатора, на його відновлення знадобляться роки.