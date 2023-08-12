Американка потрапила до Книги рекордів Гіннеса як власниця найдовшої бороди серед жінок

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У США мешканка штату Мічиган потрапила до Книги рекордів Гіннеса, адже відростила найдовшу бороду у світі серед жінок — після того, як відмовилась від звичного гоління тричі на день.

38-річна Ерін Ганікатт змогла відростити рекордну 30-сантиметрову бороду переважно через синдром полікістозних яєчників. Цей стан викликає гормональний дисбаланс, зокрема може призвести до надмірного росту волосся. Цей симптом і дозволив Ганікатт отримати титул жінки з найдовшою бородою у світі, не приймаючи жодних гормонів чи добавок.

Борода в Ерін Ганікатт почала рости після 13 років. Вона голилась щонайменше три рази на день з підліткового віку. Потім жінка втратила частину зору і почала відчувати «втому від гоління», тому на пропозицію своєї дружини Джен почала відрощувати бороду.

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Синдром полікістозних яєчників — не єдина хвороба Ганікатт. Жінці 5 років тому ампутували нижню половину однієї з ніг після того, як у шпиталі під час лікування травми стопи в неї розвинулася бактеріальна інфекція. Також жінка пережила очний інсульт, викликаний високим кровʼяним тиском.