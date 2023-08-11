Кабмін дозволив виїзд за кордон військовозобовʼязаним, чиї родичі загинули або зникли під час АТО

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Telegram / Мустафа Найєм

Уряд зняв обмеження на виїзд за кордон військовозобовʼязаних, родичі яких загинули або зникли безвісти під час участі в АТО.

Про це пише пресслужба Кабміну.

Такі військовозобовʼязані громадяни не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

В уряді пояснюють, що зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України мали на меті «уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей» тих, хто загинув чи зник безвісти під час АТО (з початку збройної агресії рф у 2014 року до 30 квітня 2018 року).