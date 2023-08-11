У Швейцарії кліматичні активісти на кілька годин заблокували рух на річці Рейн

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У швейцарському місті Базель кліматичні активісти на кілька годин зупинили рух на річці Рейн. Чотирьох із них заарештували.

Про це пише Bazonline.

Група людей спустилася з мосту Дрейрозен і повисла на мотузках, заблокувавши рух суден.

Протестувальники хотіли перешкодити транспортуванню нафти Рейном. Близько третини швейцарського імпорту нафти проходить цим маршрутом. Активісти вивісили на мосту девіз: «Свобода пересування для людей, а не нафти».

У другій половині дня активісти оголосили, що завершують демонстрацію. Чотирьох із пʼяти учасників арештувала поліція.