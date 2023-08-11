Підозрюваного у спробі розкрадання коштів «Укрзалізниці» екстрадували зі Словаччини
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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НАБУ
Зі Словаччини екстрадували підозрюваного у спробі розкрадання коштів «Укрзалізниці» при закупівлі ПЛР-тестів. Це представник комерційної структури.
Про це повідомили у пресслужбі САП.
Від 2022 року ця людина перебувала в міжнародному розшуку. Улітку 2023 року підозрюваного затримали у Словаччині та задовільнили екстрадиційний запит України.
Після передачі затриманого Україні йому оберуть запобіжний захід.
- У 2020 році службові особи «Укрзалізниці» розробили схему розкрадання коштів під час закупівлі ПЛР-тестів на COVID-19. Для цього було штучно завищено очікувану ціну закупівлі однієї одиниці на понад 400 гривень порівняно з ринковою. Загалом злочинці планували заволодіти майже 5 мільйонами гривень.
- В укладанні угод із завищеними цінами підозрюють посадових осіб філій «Центру охорони здоровʼя» УЗ. Ці закупівлі були припинені департаментом категорійного управління і службами безпеки УЗ.
- У червні 2022 року шістьом людям повідомили про підозру. У жовтні того ж року підозру отримали ще двоє.