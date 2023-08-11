У Китаї стверджують, що викрили шпигуна ЦРУ

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Reuters

У Китаї затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Центрального розвідувального управління США (ЦРУ).

Про це пише Reuters.

Міністерство державної безпеки КНР заявило, що ЦРУ завербувало громадянина Китаю на прізвище Цзен, який працював у військовій промисловості і навчався в аспірантурі в Італії.

За даними відомства, завдяки спільним обідам, прогулянкам і поїздкам в оперу агент ЦРУ зблизився з китайцем і почав витягувати з нього конфіденційну інформацію про армію КНР. Цзен підписав шпигунський контракт зі США і повернувся на батьківщину по розвіддані. В обмін на інформацію йому нібито пообіцяли велику суму грошей і переїзд до США разом із родиною.