На окупованому Джарилгачі пожежі знищили всю заповідну зону
- Автор:
- Анна Холоднова
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«Бабель»
На окупованому острові Джарилгач, що в Чорному морі, майже тиждень палає найцінніша степова ділянка національного природного парку «Джарилгацький». Вогонь знищив усю заповідну зону на площі понад 1 500 гектарів.
Про це «Суспільному» повідомила директорка парку Ірина Сабашенко.
У заповідній зоні сконцентрована основна частина всіх степових екосистем острова. Там мешкають рідкісні тварини, зокрема копитні.
За словами Сабашенко, на відновлення степової, лугової та солончакових ділянок потрібно в середньому від 4—5 до 8—12 років. Тамариксові зарості можуть відновитися орієнтовно за 15—30 років.
«Збитки підраховуємо, але вже на мільярди гривень. Пожежа триває, тому даних точних не маємо», — сказала директорка.
Мешканка окупованого лівобережжя Херсонщини повідомила журналістам, що за 10 кілометрів від Джарилгача вже кілька днів видно дим.
- Степова ділянка острова Джарилгач отримала охоронний статус як заказник ще в 1974 році, за 35 років до створення національного парку. Зараз російські окупанти перетворили парк на військовий полігон і нехтують усіма правилами пожежної безпеки в заповідній зоні.