Російські війська обстріляли Запоріжжя. Є загиблий та постраждалі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба Запорізької ОДА
Російські війська 10 серпня знову обстріляли Запоріжжя. Загинула щонайменше одна людина.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв спочатку повідомив про двох постраждалих. Їх доставили до лікарні у стані легкої тяжкості.
Згодом кількість постраждалих збільшилась до девʼяти. Одна людина загинула.
Пошкоджені медичний та освітній заклади.
- Напередодні росія обстріляла житловий квартал Запоріжжя. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по Запоріжжю ракетою «Іскандер», влучили по території храму святих апостолів Петра і Павла (ПЦУ).