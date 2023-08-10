Російські війська обстріляли Запоріжжя. Є загиблий та постраждалі

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Пресслужба Запорізької ОДА

Російські війська 10 серпня знову обстріляли Запоріжжя. Загинула щонайменше одна людина.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв спочатку повідомив про двох постраждалих. Їх доставили до лікарні у стані легкої тяжкості.

Згодом кількість постраждалих збільшилась до девʼяти. Одна людина загинула.

Пошкоджені медичний та освітній заклади.