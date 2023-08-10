Парламент ухвалив закони про цифрові речі та послуги в Україні. Що вони означають?
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Videvo
Верховна Рада ухвалила в другому читанні два законопроєкти про цифрові речі та послуги в Україні.
Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Тепер українці можуть укладати угоди з цифровими речами та бути захищеними на правовому рівні. Раніше в Україні не було механізмів, які законодавчо регулювали віртуальні активи та контент, що існують лише в цифровому просторі.
Наприклад, будь-хто може захистити право власності на землю в метавсесвіті або інші віртуальні активи у проєктах метавсесвіту.
Законопроєкт № 6447 вводить термін «цифрова річ», а проєкт закону № 6576 описує особливості обігу цифрового контенту як різновиду цифрової речі та особливості надання цифрових послуг.
На думку Федорова, це покращить розвиток цифрової економіки та залучить додаткові кошти в державу.