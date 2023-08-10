Кількість жертв після зсуву ґрунту в грузинському Шові збільшилася до 21

Новини

news georgia

Через зсув ґрунту на грузинському курорті Шові загинула уже 21 людина. Досі шукають 12 людей, шестеро з них — діти.

Про це повідомили «Новости Грузия».

На місці стихійного лиха протягом шести днів працюють майже тисяча рятувальників і військових, а також сотня одиниць техніки.

Голова служби з надзвичайних ситуацій Темур Мгебрішвілі заявив, що пошукова операція триватиме, доки є хоча б мінімальний шанс знайти загиблих.