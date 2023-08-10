Кількість жертв після зсуву ґрунту в грузинському Шові збільшилася до 21
- Автор:
- Анна Холоднова
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news georgia
Через зсув ґрунту на грузинському курорті Шові загинула уже 21 людина. Досі шукають 12 людей, шестеро з них — діти.
Про це повідомили «Новости Грузия».
На місці стихійного лиха протягом шести днів працюють майже тисяча рятувальників і військових, а також сотня одиниць техніки.
Голова служби з надзвичайних ситуацій Темур Мгебрішвілі заявив, що пошукова операція триватиме, доки є хоча б мінімальний шанс знайти загиблих.
- 4 серпня у Грузії на території гірського курорту Шові стався зсув. Після того як з берегів вийшла місцева річка, маси землі накрили двір готелю «Сансет Шові» та кілька будинків поблизу. Понеділок, 7 серпня, оголосили у Грузії днем жалоби.
- 5 серпня стало відомо, що в селищі Шові загинула українка — українська медійниця Аліна Поліковська. У Грузії вона була з чоловіком і трьома дітьми.