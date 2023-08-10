У канцелярії президента Польщі заявили, що найгарячіший етап суперечки з Україною вже минув
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Reuters
Голова канцелярії польського президента Павел Шрот вважає, що найгарячіший етап суперечки між Польщею та Україною вже в минулому.
Про це повідомляє Polskie Radio.
Павел Шрот в ефірі поділився, що очільник президентського Бюро міжнародної політики, міністр Марцін Пшидач отримав особисте запрошення від української сторони на переговори в Саудівській Аравії, що проходили цими вихідними. За його словами, це свідчить про покращення відносин.
«Думаю, це (ймовірно, питання експорту зерна) не єдина розбіжність між нами, і в майбутньому вони, звісно, будуть зʼявлятись. До цього потрібно підходити спокійно, працювати в напрямку їх розвʼязання, щоб відносини між нашими країнами були добрими і ставали кращими», — додав Павел Шрот.
- Предметом суперечки між Польщею та Україною стало, серед іншого, питання ембарго на українське зерно та заява Польщі про те, що попри припинення блокади з боку ЄС вона продовжить заборону в односторонньому порядку. Голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач, коментуючи вимогу пʼяти країн ЄС продовжити обмеження на імпорт українського зерна, заявив, що Києву «варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для України в останні місяці та роки».
- Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга назвав такі заяви безпідставними. Пізніше Міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького. Варшава вдалась до дзеркальних дій.