У Купʼянській громаді на Харківщині оголосили обовʼязкову евакуацію

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У Купʼянській громаді на Харківщині, враховуючи постійні обстріли, оголосили обовʼязкову евакуацію населення.

Про це повідомила Купʼянська міська військова адміністрація.

Начальник Купʼянської МВА Андрій Конашевич підписав указ про обовʼязкову евакуацію населення з території деокупованої громади у безпечні регіони України. Ідеться про жителів Купʼянська, Заоскілля, Ківшарівки та Купʼянська-Вузлового.

Також у районі обовʼязкова евакуація стосується жителів Дворічанської, Петропавлівської, частково Кіндрашівської та Курилівської громад.

У ніч на 10 серпня російські окупаційні війська скинули на Купʼянськ керовану авіабомбу ФАБ-250 — зруйновано будівлю міськради.