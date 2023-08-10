Росіяни заявили, що нібито відбили атаки безпілотників на Москву та Севастополь

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Вночі 10 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів. Росіяни заявили про чергову атаку дронів на Севастополь.

Міноборони рф повідомило, що 11 дронів намагалися атакувати Севастополь: два з них нібито були збиті, а 9 — уражені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

У російському міністерстві також підтвердили інформацію мера Москви Сергія Собяніна про нібито збиття вночі двох БпЛА, які летіли у напрямку Москви.

Також росіяни повідомляють, що внаслідок атаки дронів 10 серпня «постраждалих і руйнувань немає».