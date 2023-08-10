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З 11 серпня на дорогах запрацюють ще 50 камер автофіксації порушень ПДР

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / Bloomberg / Contributor

З 11 серпня на дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Відновлять роботу 31 камери, що зупиняли роботу через війну, та введуть в експлуатацію 19 нових камер. Відтак загальна кількість приладів фіксації сягне 215.

Де камери запускаються вперше:

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький нагадує, що понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими трапляються саме через перевищення дозволеної швидкості руху.

Ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП передбачає штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн, а більш ніж на 50 км/год — 1 700 грн.

Розташування всіх комплексів можна переглянути тут.