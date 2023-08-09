Канада запровадила нові санкції проти Білорусі

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Канада запровадила додаткові санкції проти девʼяти людей і сімох організацій Білорусі.

Про це повідомили в МЗС країни.

Нові обмеження ввели у відповідь на порушення прав людини в Білорусі, а також за її підтримку росії у війні.

У санкційному переліку, зокрема, опинився голова білоруського державного телебачення Іван Ейсмант, Міністерство оборони й Міністерство внутрішніх справ Білорусі, а також військові та технологічні компанії.

«Канада підтримує білоруський народ у його боротьбі за мирне життя без страху переслідувань у відкритому і демократичному суспільстві. Порушники прав людини не можуть залишатися безкарними, підтримка білоруським режимом нахабних дій російського керівництва теж не залишиться безкарною. Ми продовжуватимемо працювати з нашими союзниками, щоб колективно відповісти на ці кричущі та дестабілізуючі дії», — заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.