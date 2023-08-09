Ірак заборонив використовувати в медіа терміни «гомосексуальність» і «гендер»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
В Іраку регулятор заборонив медіа, що працюють на території країни, використовувати терміни «гомосексуальність» і «гендер».
Про це повідомляє Reuters.
У своїй заяві Комісія зі звʼязку і медіа Іраку «наказує медійним організаціям [...] не використовувати термін «гомосексуальність» і використовувати правильний термін «сексуальні відхилення».
Представник іракського уряду сказав, що покарання за порушення правила ще не визначили. Імовірно, за це штрафуватимуть.
Іракські закони прямо не забороняють одностатевий секс, однак у Кримінальному кодексі є неоднозначні формулювання, які можуть використовуватися для переслідування представників ЛГБТ-спільноти.
- За даними Our World in Data, наразі у понад 60 країнах гей-секс поза законом. Зокрема, у Туреччині Вища рада радіо і телебачення оштрафувала стримінгові сервіси Netflix, Disney+, Prime Video, Mubi, beIN Connect і BluTV за контент з ЛГБТ, який «суперечить суспільним і культурним цінностям, а також турецькій сімейній структурі».