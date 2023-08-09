Ексмер Рахова Віктор Медвідь виїхав з України і не повернувся. Він уже перебуває в розшуку

Новини

Колишній міський голова міста Рахів на Закарпатті Віктор Медвідь виїхав за кордон і не повернувся.

Про це повідомили в Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що ексмер оформив відрядження до Румунії та виїхав за кордон. Його поїздка мала тривати три доби, однак Медвідь досі не повернувся.

У поліції таке відрядження кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення через державний кордон України).

Віктор Медвідь уже перебуває у розшуку за підозрою в привласненні чи розтраті чужого майна, вчинених у великих розмірах чи в умовах воєнного стану, і в підробці офіційних документів (ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).