США розширили санкції проти Білорусі. У переліку — авіакомпанія «Белавіа»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Белавіа
Сполучені Штати 9 серпня запровадили нові санкцій проти Білорусі.
Про це повідомили в Офісі контролю за іноземними активами американського Мінфіну.
У санкційному переліку — двоє синів і дружина білоруського бізнесмена Олексія Олексіна, який раніше був держслужбовцем, а зараз є співвласником білоруського логістичного оператора «Бреміно Груп».
Також під санкції потрапив відділ Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю, його старший інспектор Артем Дунько та троє його колег.
Крім того, у переліку:
- гендиректор «Білоруського металургійного заводу»;
- білоруська державна авіакомпанія «Белавіа»;
- «Мінський завод цивільної авіації № 407».
- літак Bombardier CRJ-200ER.
На початку серпня Рада Євросоюзу посилила обмеження проти Білорусі. Вони спрямовані на боротьбу з обходом санкцій проти росії.