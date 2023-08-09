Мама вмовила військового моряка США шпигувати на користь Китаю

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Мати моряка ВМС США, якого звинувачують у передачі конфіденційної військової інформації Китаю, вмовляла його співпрацювати з китайською розвідкою. Вона сказала синові, що це допоможе йому отримати посаду в уряді Китаю.

Про це пише The Guardian.

Про це заявив помічник прокурора США Фред Шеппард на слуханнях у федеральному суді Сан-Дієго. Він закликав суддю не звільняти військового моряка Цзіньчао Вея, якого минулого тижня заарештували за звинуваченням у шпигунстві. Імʼя жінки не називають.

Вей — один із двох моряків, яких звинувачують у передачі конфіденційної військової інформації Китаю, зокрема подробиць військових навчань, морських операцій та важливих технічних матеріалів. Міністерство юстиції США висунуло 22-річному Вею звинувачення за Законом про шпигунство. Обидва моряки не визнали свою провину.

За даними прокуратури, китайська розвідка завербувала уродженця Китаю Цзіньчао Вея в лютому 2022 року. Військовий надав розвіднику детальну інформацію про системи озброєння і літаки на борту авіаносця USS Essex та інших десантних кораблів США.

Мати Вея знала про дії свого сина. Вона заохочувала його допомагати офіцеру китайської розвідки. Жінка казала, що колись, після того як Вей залишить американський флот, він зможе влаштуватися роботу в Комуністичну партію Китаю.

Офіцер китайської розвідки сказав Вею, що його разом з матірʼю готові відправити до Китаю. За даними прокуратури, навесні Вей шукав в інтернеті рейси туди. Куратори також обіцяли своєму агенту відшкодувати вартість техніки, яку він купив для передачі розвідданих.

Адвокат Вея заявив у суді, що його підзахисний не становив небезпеки для суспільства і більше не має доступу до будь-якої військової інформації. Однак суддя вирішив залишити Вея під вартою без права на заставу.

Прокуратура стверджує, що за 2022 рік моряк заробив на шпигунстві від 10 до 15 тисяч доларів. Якщо його визнають винним, він може провести у вʼязниці решту життя.

Другого моряка — 26-річного Веньхен Чжао — звинувачують у змові з метою отримати майже $15 тисяч від офіцера китайської розвідки в обмін на інформацію, фото і відео військових навчань, операцій та обʼєктів ВМС США. Він збирав розвіддані близько двох років — від серпня 2021 до травня 2023 року.