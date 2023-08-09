Польща розглядає побудову агропортів, щоб допомогти Україні з експортом зерна

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Польща закликала Європейський Союз збільшити пропускну спроможність портів, щоб дати змогу здійснювати більше поставок українського зерна через Балтійське море, пише Bloomberg із посиланням на міністра сільського господарства країни Роберта Телуса.

При цьому країна хоче продовження заборони на імпорт українського зерна. За словами польського урядовця, Польща обмірковує будівництво портів для експорту сільськогосподарської продукції. Експорт зерна з України через польські порти в червні зріс до 260 тисяч тонн, що більш ніж удвічі перевищує минулорічний рівень.

«Нам потрібно допомогти Україні, і ми це розуміємо. Ми думаємо про будівництво портів виключно для перевезення зерна, так званих агропортів», — сказав Телус в інтервʼю у Варшаві.

Польща вже веде переговори з сусідньою Литвою про перенесення фітосанітарного контролю зі свого кордону до литовських портів, щоб прискорити транзит українського зерна. Хоча термінали в Балтійському морі є альтернативою, «основна частина вантажів, як і раніше, проходитиме через південні порти», сказав міністр.

Телус також підтвердив, що Польща не зніме внутрішню заборону на продаж українського зерна, коли та закінчиться в середині вересня.

Міністр обурився спробами ЄС зобразити Польщу та коаліцію як тих, хто переслідує лише власні інтереси. «Нам потрібно побудувати справжні коридори солідарності, якими українські товари йтимуть углиб Європи», — сказав він.

Попри те що надлишок, спричинений зростанням імпорту з України на початку цього року, тепер усунено, Телус очікує, що елеватори швидко заповняться, тому що ціни залишаються низькими, оскільки польські фермери збирають урожай 2023 року.