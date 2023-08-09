Прокуратура добиватиметься більш жорсткого покарання для митрополита УПЦ МП Іонафана, якого засудили до 5 років вʼязниці

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Дмитро Вага / «Бабель»

Вінницька обласна прокуратура оскаржить вирок вінницького суду, яким засудили до пʼяти років увʼязнення керівника Тульчинської єпархії УПЦ (МП), митрополита Іонафана (Єлецьких) за виправдання агресії росії в Україні. Прокурори вимагатимуть збільшити строк увʼязнення до шести років.

«Ми просили суд покарати Єлецьких на шість років, суд засудив до пʼяти. Для нас цей рік важливий», — сказав «Бабелю» начальник відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Вінницької обласної прокуратури Костянтин Гоздуп.

Судовий процес проти митрополита тривав два місяці. На думку прокурора, це «не швидко», оскільки справа проста.

«Докази проти Анатолія Єлецьких беззаперечні. Їх знайшли у нього дома та на сайті його єпархії», — сказав Гоздуп.

Мова йде про листівки та статтю авторства Іонафана. Листівки вилучили у священника під час обшуку у нього вдома в жовтні 2022 року. Листівки називаються (далі російською): «Власти россии призыв для вас», «Донбасс — россия», «История Крыма». Прокурор каже, що в них є фрази «бандерівська влада», «коричнева чума», «Донбас — це росія».

Слідчі довели в суді, що Іонафан розповсюджував листівки серед вірян. СБУ провела лінгвістичну та семантико-текстуальну експертизи листівок, експерти підтвердили, що вони є антиукраїнськими та виправдовують війну росії проти України, сказав Гоздуп. Подібні експертизи провели зі статтею авторства Іонафана, і експерти дійшли тих же висновків, що і з листівками. Стаття називається (далі російською) «С открытым шлемом, без забрала. Заметки на полях последних событий в православном мире». Статтю Іонафан опублікував на сайті своєї єпархії, а коли почалося слідство, видалив.

У суді розглянули питання, що 28 грудня 2022 президент Володимир Зеленський позбавив Іонафана українського громадянства. У суді надали докази того, що він є громадянином росії. Чи можуть Іонафана обміняти на українських військових чи цивільних заручників, яких утримує росія, Гоздуп не відповів. Нагадаємо, що у травні 2023 року одного зі священників Української православної церкви Московського патріархату, викритих у колабораціонізмі, Україна обміняла на 28 українських військовослужбовців.

Вінницький суд визнав митрополита Іонафана винним у пʼяти звинуваченнях, найтяжче з яких — виправдовування збройної агресії рф та визнання окупації українських територій. Також його визнали винним у спробі насильницького повалення влади, посяганні на територіальну цілісність та розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.