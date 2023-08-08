Зеленський: Кількість загиблих у Покровську зросла до девʼяти
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кількість загиблих у центрі Покровську після ударів двох ракет «Іскандер» зросла до девʼяти.
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
«Девʼять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених — двоє дітей, обидва хлопці, один із них у важкому стані. Його звати Микита, лише 11 років дитині, учень шостого класу. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості», — сказав президент.
- 7 серпня російські війська двома ракетами «Іскандер» вдарили по центру Покровська. Ракети пошкодили приватні та девʼяти- і пʼятиповерховий будинки, готель, заклади харчування, магазини й адмінбудівлі.
- 8 серпня в ДСНС заявили про закінчення рятувальних робіт. Там казали про сімох загиблих, серед яких рятувальник. Постраждали 82 людини, серед поранених — 29 поліцейських, семеро рятувальників, двоє військових і двоє дітей. Із-під завалів врятували 8 людей.