Зеленський: Кількість загиблих у Покровську зросла до девʼяти

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Кількість загиблих у центрі Покровську після ударів двох ракет «Іскандер» зросла до девʼяти.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

«Девʼять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранені. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених — двоє дітей, обидва хлопці, один із них у важкому стані. Його звати Микита, лише 11 років дитині, учень шостого класу. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості», — сказав президент.