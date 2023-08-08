Італія призупинила видачу «золотих» віз для громадян росії та Білорусі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Jacek Dylag / Unsplash
Італія призупинила видачу «золотих» віз для громадян росії та Білорусі. Такі візи передбачали можливість отримати посвідку на проживання тим, хто інвестував у країну.
Про це пише італійський журнал Altreconomia.
«Цим повідомляється про зупинення дії програми для громадян росії та Білорусі відповідно до розпорядження голови комітету від 14 липня 2023 року відповідно до Рекомендації C (2022) 2028 ЄС», — зазначено на сайті програми «Інвесторська віза Італії».
За даними Altreconomia, Італія видала дворічні «золоті» візи щонайменше 32 громадянам росії. Усього їх попросили 36 росіян.
Щоб отримати «золоту» італійську візу, необхідно інвестувати щонайменше €250 тисяч у місцевий стартап або вкласти €500 тисяч у компанію, купити державні цінні папери на два мільйони або витратити мільйон євро на благодійність.
- 28 березня 2022 року Єврокомісія закликала уряди країн ЄС скасувати національні програми «золотих» віз для інвесторів. Це зробили на тлі побоювань, що серед володарів таких віз опиняться підсанкційні особи. Так сталося у Великій Британії. Голова МВС Суелла Браверман у січні заявила, що серед власників «золотих» британських віз є десять олігархів, які перебувають під санкціями через війну росії в Україні.