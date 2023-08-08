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Італія призупинила видачу «золотих» віз для громадян росії та Білорусі. Такі візи передбачали можливість отримати посвідку на проживання тим, хто інвестував у країну.

Про це пише італійський журнал Altreconomia.

«Цим повідомляється про зупинення дії програми для громадян росії та Білорусі відповідно до розпорядження голови комітету від 14 липня 2023 року відповідно до Рекомендації C (2022) 2028 ЄС», — зазначено на сайті програми «Інвесторська віза Італії».

За даними Altreconomia, Італія видала дворічні «золоті» візи щонайменше 32 громадянам росії. Усього їх попросили 36 росіян.

Щоб отримати «золоту» італійську візу, необхідно інвестувати щонайменше €250 тисяч у місцевий стартап або вкласти €500 тисяч у компанію, купити державні цінні папери на два мільйони або витратити мільйон євро на благодійність.