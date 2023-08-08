CБУ викрила нардепа Анатолія Гунька, який за $85 тисяч продавав землю Національної академії аграрних наук

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Національне антикорупційне бюро викрило на гарячому народного депутата, який за $85 тисяч продавав землю Національної академії аграрних наук.

Про це НАБУ повідомило 8 серпня. За даними джерел «Бабеля», ідеться про нардепа фракції «Слуга народу» Анатолія Гунька.

За гроші нардеп обіцяв бізнесмену дати в обробіток в оренду державні земельні ділянки Національної академії аграрних наук України. Гунька викрили на гарячому — під час отримання $85 тисяч першої частини хабаря.

Справу розслідують за статтею 368 Кримінального кодексу України — хабар. Гуньку та його двом спільникам про підозри ще не повідомили. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.