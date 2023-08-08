На Харківщині зросла кількість жертв після удару авіабомбами по селу Кругляківка

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Кількість загиблих через обстріл села Кругляківка Харківської області зросла до трьох — 45-річна жінка, двоє чоловіків віком 65 і 52 роки.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Російські окупанти 7 серпня обстріляли село Кругляківка Харківської області чотирма авіабомбами. Спочатку повідомлялося, що загинули двоє людей, а поранення отримали рятувальники та слідчий.

Пізніше кількість постраждалих зросла до семи, а вже на ранок у прокуратурі області заявили про девʼятьох поранених під час обстрілу Кругляківки.