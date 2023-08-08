Медіа: Невідома країна викупила у Бельгії для України танки Leopard 1, їх вже відправили
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Defence gallery
До України з Бельгії відправили перші танки Leopard 1, які придбала невідома країна. Про це повідомляє бельгійське видання Business AM із посиланням на джерела.
Танки були на складі компанії OIP Land Systems у Турне. У понеділок, 7 серпня, після капітального ремонту перші одиниці вирушили до України через Німеччину та Італію. Також ці танки оснастять новими системами озброєння.
Бельгія повністю вивела ці танки з експлуатації кілька років тому. Тоді заради більшої економіїк ерівництво армії вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку та замінити її легшою бронетехнікою на шинах. Відтоді 50 танків Leopard 1 перебували на складі OIP у Турне.
Бельгія Україні танки не передавала, «адже вони надто дорогі для введення в експлуатацію».
У січні бельгійське видання RLT писало, що на складах бельгійської армії більше немає танків: «Добрих десять років тому було прийнято рішення перепродати ці танки, оскільки вони більше не перебувають в експлуатації», — заявляла міністр оборони Людивін Дедондер. Ці танки можна було б викупити, однак компанії зробили на них «необґрунтовану націнку» — €500 тисяч за кожну одиницю, «за обладнання, яке зберігається в ангарах і для якого не робили жодних відновлювальних робіт».
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