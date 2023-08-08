FT: Meta звільнила команду науковців заради досліджень ШІ

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Компанія Meta звільнила команду науковців, які використовували штучний інтелект для створення бази даних із понад 600 мільйонів білкових структур.

Про це пише Financial Times.

Група вчених під назвою ESMFold розробила велику мовну модель, здатну обробляти величезні обсяги біологічних даних про білкові структури. Цей проєкт був високо оцінений експертами з розробки ліків і нових методів лікування. Однак команду дослідників ліквідували у рамках масштабних звільнень у Meta.

Попри те що команда з вивчення білків була відносно невеликою, цей крок свідчить, що Meta зміщує увагу із суто наукових проєктів на більш прибуткові продукти, що використовують штучний інтелект.

Meta першою інвестувала в штучний інтелект і створила власну лабораторію фундаментальних досліджень ШІ ще у 2013 році. Однак згодом компанія Марка Цукерберга відстала від таких конкурентів, як OpenAI, Microsoft і Google у розробці генеративного ШІ. Нині Meta створила нову команду штучного інтелекту на чолі з Крісом Коксом і планує у вересні запустити низку власних чат-ботів.