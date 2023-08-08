Нацбанк оштрафував банк Ахметова за порушення закону про протидію відмиванню доходів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Національний банк України у липні оштрафував та виписав попередження трьом банкам та 16 небанківським фінустановам.
Причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та порушення вимог валютного законодавства.
Найбільший штраф отримав банк ПУМБ, де бенефіціаром є Рінат Ахметов — 10,85 млн грн.
Кристалбанк оштрафували на 51 тисячу гривень, а Concord Bank — на 400 тисяч гривень і позбавили банківської ліцензії.
Оштрафовані також небанківські установи: Укр Кредит Фінанс, Центрофінанс, Альфа-Інвест Груп, Преміум Фінанс, ФК «Магнат», ФК «Валта Груп», ФК «Аверс», СК «Кредо», ломбард «Приват», ФК «Проксима», ФК «Бізнес-Партнер», Укр-Транс-Кепітал, ФК «Октава Фінанс», ФК «Стідва».