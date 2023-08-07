Поблизу Роботиного бійці 47 бригади збили російський гелікоптер Ка-52
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- Костя Андрейковець
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В Запорізькій області в районі села Роботине бійці 47 бригади збили російський гелікоптер Ка-52. Його «приземлили» з переносного зенітного комплексу, повідомив командувач угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
За даними Генштабу, це вже 312 збитий гелікоптер військ рф.
Раніше в Міноборони і Генштабі повідомляли, що в Роботиному українські війська мають тактичні успіхи та закріплюються на нових позиціях, проте росіяни не полишають спроб наступати.
- Ка-52 «Алігатор» — російський ударний гелікоптер. Він має озброєння для знищення броньованої техніки, повітряних цілей і живої сили. Також гелікоптер може виконувати функції командирської машини і координувати бойові групи. Його орієнтовна вартість — $16 мільйонів.