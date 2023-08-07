Міноборони виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника. Він порушив договір

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armyinform.com.ua

Міністерство оборони України виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника на суму понад €2,2 мільйона.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

Процес почали через те, що постачальник порушив умови договору на поставку налокітників і наколінників для Сил оборони України. Строки поставки товару і його обсяги не відповідали договору — було передано лише близько 11% від загального обсягу.

У свою чергу, Міноборони виконало свої зобов’язання за договором і повністю сплатило вартість товару. У березні міністерство звернулося з позовом до міжнародного комерційного арбітражу. Розгляд завершився на користь Міноборони.

Міжнародний арбітраж вирішив стягнути з постачальника понад €2,2 мільйона, а також постановив, що відсотки річних і далі нараховуватимуть щоденно до моменту оплати заборгованості.

У ході арбітражного розгляду постачальник частково задовольнив вимогу Міноборони щодо неустойки.