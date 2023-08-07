Уряд затвердив порядок виплати компенсацій мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які втратили врожай через підрив Каховської ГЕС

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Кабінет міністрів затвердив порядок надання одноразової виплати мешканцям Херсонщини й Миколаївщини, які втратили врожай через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомили в пресслужбі уряду.

Людям виплатять 3 318 грн за одну сотку земельної ділянки, де втрачено врожай овочів. При цьому допомога надається на площу не більше за 20 соток у Миколаївській області та не більше за 30 соток у Херсонській області.

Щоб отримати виплату, треба підтвердити право власності на земельну ділянку витягом з Держреєстру речових прав на нерухоме майно, державним актом на право приватної власності на землю або державним актом на право власності на земельну ділянку.

Після цього органи місцевого самоврядування утворять комісію для обстеження зазначених ділянок. До 1 вересня люди мають подати до комісії заяву та копію документа, що підтверджує право власності на землю. Комісія на підставі актів обстежень земельних ділянок визначить суму допомоги, складе перелік та подасть його до ОВА — там до 1 жовтня ухвалять рішення про нарахування виплати.