Астрономи назвали дати найбільшого метеорного потоку у 2023 році

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Астрономи повідомили, що пік щорічного метеорного потоку Персеїди цього року припаде на ніч проти 13 серпня.

Про це пише The Guardian.

Метеорний потік Персеїди утворюється із залишків хвоста комети. Цими днями на темних ділянках неба можна буде побачити від 60 до 100 метеорів щогодини. На світліших очікують до одного на хвилину.

За словами науковців, умови для спостережень цього року особливо сприятливі, тому що Місяць перебуває у фазі убування — освітлено буде лише 10% його поверхні.