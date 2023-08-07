Цукерберг запропонував Маску битися в клітці 26 серпня

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Гендиректор Meta Марк Цукерберг заявив, що готовий битися з Ілоном Маском «вже сьогодні», а потім запропонував дату їхнього поєдинку в клітці — 26 серпня. Маск її поки не підтвердив.

Про це пише The Verge.

«Подиху мені не перехоплює», — сказав Цукерберг у дописі на Threads, коментуючи повідомлення Маска в Twitter.

На допис Маска про те, що бій транслюватимуть у прямому ефірі на X, а кошти підуть на благодійність для ветеранів, Цукерберг відповів, що їм слід «використовувати більш надійну платформу, яка може фактично збирати гроші на благодійність».

(Facebook і Instagram мають вбудовану функцію збору коштів, тоді як в X/Twitter її немає.)

Увечері 6 серпня Маск опублікував допис про те, що йому, можливо, знадобиться операція та МРТ шиї та верхньої частини спини — це може змінити імовірну дату бою.

Наприкінці липня Цукерберг сказав співробітникам Meta, що не впевнений, чи відбудеться бій. Невдовзі Маск знову почав публікувати повідомлення про поєдинок, зокрема, оприлюднив відео, на якому він піднімає важкі предмети в офісі X.

«Якщо бій буде короткий, я, ймовірно, виграю», — написав він. «Якщо довгий, він [Цукерберг] може перемогти завдяки витривалості».