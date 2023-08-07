FT: Європейські компанії постраждали від діяльності в росії на €100 мільярдів

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Marc Rentschler / Unsplash

Найбільші європейські компанії зазнали щонайменше €100 мільярдів прямих збитків від своєї діяльності в росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Аналіз провела газета Financial Times.

Огляд річних звітів 600 європейських груп та фінансових звітів за 2023 рік показує, що 176 компаній зафіксували знецінення активів, витрати, повʼязані з обміном іноземної валюти, та інші разові витрати в результаті продажу, закриття або скорочення російського бізнесу.

Сукупна цифра не включає непрямих макроекономічних наслідків війни, таких як вища вартість енергії та товарів. Війна також принесла зростання прибутку нафтогазовим групам та оборонним компаніям.

Найбільші витрати зосереджені у кількох незахищених секторах. Найбільших списань та витрат зазнали нафтогазові групи: лише три компанії — BP, Shell та TotalEnergies — повідомили про сукупні збитки у розмірі €40,6 млрд. Однак збитки потім допомогли компенсувати набагато вищі ціни на нафту та газ, що допомогло цим групам отримати небувалий сукупний прибуток у розмірі близько €95 млрд.

Промислові компанії, зокрема виробники автомобілів, постраждали на €13,6 млрд. Фінансові компанії (банки, страхові та інвестиційні компанії) зафіксували списання та інші витрати на суму €17,5 млрд.