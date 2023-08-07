Сили оборони вже ліквідували понад 250 тисяч російських окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Російська армія від 24 лютого 2022 року втратила близько 250 240 військових, зокрема 540 окупантів Сили оборони ліквідували за минулу добу.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Українські захисники також знищили 4 244 танки (+7), 8 270 бойових броньованих машин (+8) та 4 977 артилерійських систем (+12).
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.