Британське подружжя знайшло у своєму замку загублену картину Джона Констебла вартістю $2,5 мільйона

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У Великій Британії подружжя знайшло у своєму замку оригінальну роботу пейзажиста Джона Констебла. Вартість полотна сягає $2,5 мільйона.

Про це пише Artnet.

Замок Кроуфордленд, де знайшли картину, розташований за 40 км від Глазго. Наразі ним управляють Саймон Кроуфорд і його дружина Адіті. Маєток перебуває у власності їхньої родини протягом 800 років. Утримувати його дорого — на це витрачають близько $127 тисяч на рік. Гроші, отримані за картину, допоможуть родині уникнути продажу замку.

Картина під назвою «Старий міст через Ейвон», на якій зображено дерево біля мосту, підписана іменем Констебла. За оцінками експертів, художник написав її в 1820-х роках.

Раніше полотно визнали підробкою, однак нове дослідження виявило, що воно справжнє.

«Це смішно, тому що це картина, яку я бачив не знаю скільки разів, і ніколи не звертав на неї уваги», — сказав Кроуфорд.