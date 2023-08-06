Однопартієць Шольца висловився за передачу Україні ракет Taurus

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Депутат Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц висловився за передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це пише Welt.

Видання зазначає, що фронт проти передачі Україні крилатих ракет Taurus у партії Шольца руйнується.

«Контрнаступ гальмується, Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки. Залишаються тільки керовані ракети, такі як крилаті ракети Taurus, які допомогли б українській армії подолати мінні поля, залишені росіянами, і відвоювати територію», — сказав Шварц в інтервʼю Der Spiegel.

Шварц припустив, що в разі домовленості Київ не битиме цими ракетами по території росії. Він навів за приклад те, як українці використовують американські системи HIMARS.

«Як і у випадку з танками, ми зараз відмовляємося передавати важливе обладнання, яке, ймовірно, буде передане пізніше», — додав Шварц.

Ще один член Соціал-демократичної партії Нільс Шмідт підкреслив, що поставка Taurus не є «червоною лінією» для його партії.

«Я не виключаю, що ми також будемо постачати інші системи, такі як Taurus, спільно з американцями», — сказав він журналістам Tagesspiegel.