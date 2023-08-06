Кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії сягнула 18. Ще 18 людей шукають
- Автор:
- Анна Холоднова
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news georgia
На грузинському курорті Шові через зсув ґрунту загинули вже 18 людей. Ще 18 шукають.
Про це повідомляє News Georgia.
За словами лідера партії «Грузинська мрія» Іраклія Кобахідзе, усього зникли 36 людей, 18 загиблих уже знайшли. Доля ще 18 людей, зокрема сімох дітей, невідома.
Останки 12 людей ідентифікували. Останнє виявлене тіло належить дитині.
- 4 серпня в Грузії на території гірського курорту Шові стався зсув. Після того як з берегів вийшла місцева річка, маси землі накрили двір готелю «Сансет Шові» та кілька будинків поблизу. Понеділок, 7 серпня, оголошений у Грузії днем жалоби.
- 5 серпня стало відомо, що в селищі Шові загинула українка. Її чоловіка та дітей досі шукають. Загибла — українська медійниця Аліна Поліковська. У Грузії вона була з чоловіком і трьома дітьми.