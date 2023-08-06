Кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії сягнула 18. Ще 18 людей шукають

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news georgia

На грузинському курорті Шові через зсув ґрунту загинули вже 18 людей. Ще 18 шукають.

Про це повідомляє News Georgia.

За словами лідера партії «Грузинська мрія» Іраклія Кобахідзе, усього зникли 36 людей, 18 загиблих уже знайшли. Доля ще 18 людей, зокрема сімох дітей, невідома.

Останки 12 людей ідентифікували. Останнє виявлене тіло належить дитині.