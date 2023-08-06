Ірак заблокував Telegram
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- Анна Холоднова
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Smeilov / Getty Images
Ірак заблокував месенджер Telegram. Міністерство телекомунікацій заявило, що це зробили з міркувань національної безпеки і заради збереження приватності користувачів.
Про це пише Reuters.
У заяві відомства йдеться, що воно попросило застосунок закрити «платформи, з яких витікають дані офіційних державних установ і особисті дані громадян... але компанія не відповіла і не реагувала на жоден із цих запитів».
«Міністерство звʼязку підтверджує свою повагу до прав громадян на свободу вираження поглядів і спілкування без шкоди для безпеки держави та її інституцій», — заявили в Міністерстві телекомунікацій Іраку.
- У квітні Федеральний суд Бразилії тимчасово призупиняв роботу Telegram. Причиною суддя назвав те, що месенджер нібито не надав усієї інформації про неонацистські чати, яку запитувала бразильська поліція.