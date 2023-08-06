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Сили оборони за добу знищили 590 окупантів, 22 артсистеми та 16 одиниць техніки

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

За минулу добу Сили оборони ліквідували 590 російських загарбників, знищили 22 артилерійські системи та 16 одиниць бронетехніки.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника становлять:

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.