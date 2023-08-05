NASA повністю відновило звʼязок із космічним зондом «Вояджер-2»

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NASA

Космічне агентство США NASA повернуло повний звʼязок із космічним зондом «Вояджер-2» — на кілька місяців раніше, ніж очікувалося.

Про це NASA повідомило 4 серпня.

Після того, як звʼязок втратили, зонд не міг приймати команди або відправляти дані в мережу далекого космосу NASA — це масив гігантських радіоантен по всьому світу. Зараз дані з космічного корабля отримані, і він працює нормально.

NASA

Космічний корабель відправили в космос у 1977 році, щоб вивчати зовнішню частину Сонячної системи, а також Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. У липні йому дали неправильну команду, чим змінили його положення й перервали контакт. Сигнал cпіймали 1 серпня, і завдяки «міжзоряному крику» антена зонда тепер направлена до Землі. Спочатку NASA покладало надії на те, що космічний корабель перезавантажиться в жовтні.

Контролерам місії знадобилося 37 годин, щоб зʼясувати, чи спрацювала міжзоряна команда, оскільки «Вояджер-2» перебуває на відстані приблизно 19 мільярдів кілометрів від Землі. Персонал використав «найпотужніший передавач», щоб відправити повідомлення на космічний корабель, а також розрахував час, коли для цього будуть «найкращі умови» — щоб антена вирівнялася після команди.