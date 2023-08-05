У Грузії через зсув загинула українка

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У Грузії через зсув ґрунту в селищі Шові загинула українка. Її чоловіка та дітей досі шукають.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на Міністерство зовнішніх справ.

«Українське посольство у Грузії встановило звʼязок із рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо, чи не було інших українців у селищі Шові», — ідеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що загибла — українська медійниця Аліна Поліковська, повідомили її колеги. У Грузії вона жила з чоловіком і трьома дітьми, їх ще не знайшли.

За оновленими даними, на 5 серпня кількість загиблих в Шові зросла до 12. Зниклими вважаються понад 20 людей.