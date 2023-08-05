Колишнього премʼєра Пакистану Імрана Хана засудили до 3 років увʼязнення. Його минулий арешт викликав масові протести

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Пакистанський суд засудив колишнього премʼєр-міністра країни Імрана Хана до 3 років увʼязнення за звинуваченням у корупції.

Як пише Al Jazeera, Хану дали тюремний термін таі штраф у 100 тисяч рупій (близько $1,2 тисячі) за продаж подарунків, які він отримував під час закордонних візитів. Загалом він «заробив» на них $635 тисяч.

Колишній премʼєр звинувачення заперечує. Його адвокати заявили, що подадуть апеляцію на рішення суду. Поки Хана відвезли у вʼязницю Лахора.

За пакистанським законом, премʼєр-міністри зобовʼязані зберігати подарунки, які отримують, у державному сховищі. Продавати їх заборонено.