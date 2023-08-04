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Німеччина оприлюднила список переданої Україні допомоги

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Herman / Flickr

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца оприлюднив публічну частину чергового пакета військової допомоги Україні, який уже передали Силам оборони.

Що отримала Україна:

У розділі «в процесі передачі»:

Раніше Німеччина передала Україні 10 всюдиходів Bandvagn, 6 зеніток Gepard і 33 розвідувальні безпілотники. Перед цим Німеччина передала Україні 10 танків Leopard 1. Також у новому пакеті 20 кулеметів MG3, понад тисячу снарядів калібру 155 мм та 80 розвідувальних безпілотників.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2027 року країна може витратити на збройову допомогу Україні €17 мільярдів.