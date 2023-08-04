Перша ракетка України Світоліна програла у чвертьфіналі турніру WTA

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У США на турнірі Mubadala Citi DC Open (Вашингтон) українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася американці Джесіці Пегулі й не змогла пробитися до півфіналу одиночного розряду. Перший сет Світоліна виграла, але наступні програла — 4:6, 6:3, 6:4.

Перша ракетка України посідає 27-ме місце у світовому рейтингу, Пегула — четверте.

Пізніше сьогодні у чвертьфіналі Mubadala Citi DC Open зіграє ще одна українка, Марта Костюк (34-та ракетка світу) — її суперницею буде росіянка Людмила Самсонова (18-та в рейтингу WTA), яка у 2022 році перемогла на цьому турнірі.