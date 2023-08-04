На півдні Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони

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Reuters

На півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз опинилися перед певними труднощами на наступній, проміжній.

Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони й перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично побудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії», — сказала вона.

За її словами, окупанти наразі кидають на південь та схід професійних військових.