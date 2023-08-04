На півдні Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Reuters
На півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони й зараз опинилися перед певними труднощами на наступній, проміжній.
Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Наші війська на півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони й перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних, ключових панівних висотах фактично побудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії», — сказала вона.
За її словами, окупанти наразі кидають на південь та схід професійних військових.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частини Донецької й Луганської областей. 24 лютого 2022 року Кремль розпочав повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного й південного напрямків.
- У квітні Сили оборони вигнали окупантів з північних областей України, восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської й Харківської областей.
- 5 червня 2023 року в Міноборони України заявили, що на деяких напрямках Сили оборони перейшли до наступальних дій. Пізніше були повідомлення про деокупацію населених пунктів на сході й півдні, зокрема про звільнення Старомайорського президент України Володимир Зеленський поінформував 27 липня.