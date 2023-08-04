Польща запросила у Євросоюзу мільярд євро для організації експорту українського зерна

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Melissa Askew / Unsplash

Уряд Польщі надав Єврокомісії кошторис витрат на інвестиції в інфраструктуру, необхідну для збільшення експорту українського зерна.

Про це з посиланням на джерело в ЄС пише польське видання PAP.

Польська сторона підрахувала, що для продовження вивезення зерна й інших продуктів з України після виходу росії із «зернової угоди» необхідно €1 млрд.

Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти, приблизно €500 млн потрібні для розширення наявних прикордонних переходів для великовантажного транспорту, а також залізничної інфраструктури у прикордонному Перемишлі. Ще €500 млн потрібно спрямувати на модернізацію залізничних пунктів пропуску між Польщею й Україною та будівництво нових вантажних КПП і митних постів.

Інформацію PAP підтвердив посол Польщі у ЄС Анджей Садось.

«Ми вже півтора року хочемо збільшити транзит українського зерна до третіх країн, особливо до Африки. Однак для цього необхідні інвестиції, і ми неодноразово зверталися до ЄК із конкретними заявками на розширення інфраструктурних можливостей», — сказав він.